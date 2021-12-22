Бухарест, 22 декабря, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Заместитель генерального директора Агентства по платежам и финансовым перечислениям при министерстве сельского хозяйства Румынии Богдан-Думитру Думитрашку задержан при получении взятки в размере две тысячи евро. Об этом 22 декабря сообщил румынский телеканал Digi24.

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Детали операции правоохранителей не уточняются. Думитрашку подозревается в получении от жителя причерноморского города Констанца финансовых средств за трудоустройство молодого специалиста в министерскую структуру.

Сам чиновник свою вину категорически отрицает, настаивая на том, что указанные деньги ему были преподнесены «в подарок».

Если вина задержанного будет полностью доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до семи лет. Ранее новое правительство Румынии провозгласило курс правительства на борьбу с коррупцией и взяточничеством.