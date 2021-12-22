Берлин, , 23:33 — REGNUM Более 80% компаний розничной торговли в Германии жалуются, что не все заказанные у них товары смогут будут доставлены в Рождество из-за проблем с поставками промежуточной и готовой продукции. Об этом сообщает 22 декабря немецкий журнал Spiegel со ссылкой на результаты исследования, проведённого институтом Ifo.

«Розничная торговля в настоящее время подвергается двойной нагрузке. Компании не могут предложить весь ассортимент, а из-за высокой заболеваемости COVID-19 клиенты не хотят делать покупки», — заявил представитель инсnитута Клаус Вольрабе.

Отмечается, что наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в розничной торговле бытовой и развлекательной электроникой, а также игрушками.

Вместе с тем, несмотря на проблемы, эксперты всё же прогнозируют рост продаж в текущий рождественский сезон на 2% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что объём торговли в секторе достигнет 112 миллиардов евро, при этом основным драйвером продаж станет онлайн-торговля.