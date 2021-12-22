Берлин, , 23:15 — REGNUM Планы федерального министра по делам семьи ФРГ Анны Шпигель по предоставлению отцам новорожденных детей двухнедельного отпуска с полным сохранением заработной платы вызвало критику со стороны работодателей. Об этом сообщает 22 декабря немецкий журнал Spiegel.

Анна Шпигель

«Действующие в настоящее время и недавно расширенные правила об отпуске по уходу за ребёнком должны сначала вступить в силу, прежде чем будут рассмотрены новые инструменты по оказанию помощи родителям. Отцы уже имеют право на отпуск по уходу за ребенком на срок до 36 месяцев. Кроме того, есть дополнительная возможность получить специальный отпуск по случаю родов — это всё уже действует в повседневной деловой практике», — заявил исполнительный директор Конфедерации ассоциаций немецких работодателей (BDA) Штеффен Кампетер.

Председатель Союза малого и среднего бизнеса и экономического союза (MIT) Гитта Коннеманн также раскритиковала инициативу, заявив, что подобные меры наносят ущерб малым и средним компаниям Германии и являются несвоевременными.

«СДПГ, «зелёные» и СвДП хотят заставить компании, страдающие от последствий коронавируса и нехватки квалифицированных сотрудников, отдавать безвозмездно зарплату. Совершенно неправильное решение, принятое в неподходящее время», — заявила Коннеманн

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