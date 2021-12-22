Берлин, 22 декабря, 2021, 23:07 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки зарегистрировано 45 659 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 510 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 22 декабря Институт Роберта Коха (RKI).

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Сообщается, что общее число выявленных инфицированных в стране достигло 6 878 709 человек, а число умерших от COVID-19 возросло до 109 324 человек. Излечились за весь период с начала пандемии 5 933 400 пациентов.

По данным RKI, средний уровень заболеваемости в Германии за последние семь дней составил 289 случаев на 100 000 жителей.

Отмечается, что данный показатель в стране снижается на протяжении последних трёх недель, однако из-за распространения более заразного штамма «Омикрон» эксперты опасаются возобновления тенденции к росту.