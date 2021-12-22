Берлин, , 22:58 — REGNUM Суд в Германии приговорил 52-летнюю медсестру к 15 годам лишения свободы за убийство четырёх человек в доме для инвалидов в Потсдаме, недалеко от Берлина. Об этом сообщает 22 декабря немецкий журнал Spiegel.

В апреле 2021 года в учреждении, специализирующемся на оказании помощи людям с физическими и умственными недостатками, были найдены мёртвыми четверо пациентов. Полиция заявили, что убитые — две женщины и двое мужчин в возрасте от 31 до 56 лет — подверглись «интенсивному и экстремальному насилию».

Всего в доме инвалидов содержались 65 человек.

Как было установлено следствием, причиной гибели пациентов стали смертельные ранения, нанесённые им одной из сотрудниц учреждения. Позднее женщина была также признана виновной ещё в трёх эпизодах покушения на убийство.