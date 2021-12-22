Нью-Йорк, США, , 21:03 — REGNUM HBO Max выложил в сеть ролик, в котором показаны отрывки из будущих фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра. Видео было опубликовано 22 декабря на twitter-странице компании.

HBO JasonParis

Зрители, в частности, могут видеть в трейлере отрывки из сериала «Дом дракона», который будет представлять собой спин-офф «Игры престолов». Кроме того, HBO Max показал первые кадры анимационного шоу «Гремлины: Тайны могвая».

https://twitter.com/hbomax/status/1473654577941549056

Напомним, премьеры сериалов «Дом дракона» и «Гремлины: Тайны могвая» состоятся в 2022 году, пока HBO Max не назвал точные дату релизов. Шоу «Гремлины: Тайны могвая» будет состоять из 10 эпизодов и станет приквелом к оригинальной картине «Гремлины» 1984 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Генри Кавилл сделал фанатам предупреждение по поводу монет