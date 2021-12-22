Лондон, 22 декабря, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Счета за электроэнергию, которые вскоре получат жители Британии, скоро смогут вызвать шок из-за топливного кризиса в Европе, сообщает 22 декабря газета Times.

Солнечная энергетика

По мнению аналитиков компании Investec, тариф на электричество может вырасти к апрелю 2022 года на 56%.

Отмечено, что, государственный регулятор цен на газ Ofgem уже разрешил поставщикам увеличить платёжку для домохозяйств до 1277 фунтов стерлингов в год.

«Это станет шоком для многих, повлечёт увеличение собственных расходов, инфляцию и топливную нищету», — цитирует издание одного из аналитиков.

При этом издание напоминает, что большинство британских электростанций используют газ для выработки электроэнергии, поэтому топливный кризис в Европе вызвал резкое удорожание электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря на биржах Европы был зафиксирован исторический максимум цены на газ — $2190 за тысячу кубометров.