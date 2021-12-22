Берн, , 20:57 — REGNUM Основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин умер в Швейцарии в возрасте 88 лет, написал 22 декабря его сын Борис Зимин в Facebook.

Отмечается, что в последние месяцы Зимин, также являющийся основателем ликвидированного фонда «Династия» (был внесён в реестр НКО-иноагентов), тяжело болел: у него было диагностировано онкологическое заболевание. Также сын написал, что отец ушёл из жизни в полном сознании.

Журнал Forbes отмечает, что основатель «Вымпелкома» некогда входил в рейтинг богатейших бизнесменов России: последний раз он стал участником рейтинга в 2005 году, когда занял 52-е место в списке, состояние Зимина тогда оценивалось в $520 млн.