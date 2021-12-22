Москва, 22 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Весь мир перешел к смягчению денежно-кредитной политики. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 декабря заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на заседании пресс-клуба «Смягчение денежно-кредитной политики: безответственный призыв или рычаг для экономики?».

Tatarstan.ru Борис Титов

«Весь мир перешел к смягчению денежно-кредитной политики. Основные игроки полностью поменяли правила игры, занялись масштабной эмиссией. И в результате они не только не проигрывают, но и выигрывают, еще дальше отрываясь от своих более слабых конкурентов. Может быть, мы с вами переживаем слом старой модели, которая в мире работала в течение нескольких десятилетий», — сказал Титов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов заявил о том, что перманентное повышение ставки Банка России отнюдь не ведет к снижению уровня инфляции.