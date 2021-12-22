Белград, , 22:53 — REGNUM Сенат Университета в Белграде на заседании 22 декабря принял единогласное решение об аннулировании диплома доктора наук министра финансов Сербии Синиши Мали.

Кандидатский диплом Иван Шилов © ИА REGNUM

Ректор Университета в Белграде, профессор Владан Джокич заявил после заседания журналистам, что Университет в Белграде не намерен дальше заниматься обсуждением доктората Синиши Мали.

«Этой темой мы занимаемся сейчас, потому что существует судебный процесс. Сенат Университета еще два года назад принял решение об аннулировании диплома, и это решение оспаривалось в суде со ссылкой на определенные нарушения процедуры. Эти нарушения теперь исправлены, и процедура возобновлена», — процитировал телеканал РТС слова Джокича.

Напомним, что ранее Университет в Белграде пересмотрел решение о присуждении Мали звания доктора наук. После повторного анализа его докторской диссертации Комитет по профессиональной этике Белградского университета два года назад принял решение не признавать докторскую степень Мали из-за плагиата.