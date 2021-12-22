Лос-Анджелес, США, , 20:50 — REGNUM Marvel выложила в сеть новый постер кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», главную роль в котором исполнит Бенедикт Камбербэтч. Изображение было опубликовано 22 декабря на twitter-странице Doctor Strange.

Магия Цитата из к/ф «Доктор Стрэндж». реж Скотт Дерриксон. 2016. США

На постере поклонники расширенной киновселенной Marvel могут видеть несколько версий Стрэнджа и Алой Ведьмы, роль которой исполнит Элизабет Олсен. Администрация аккаунта напомнила подписчикам, что премьера фильма пройдёт только в кинотеатрах в мае 2021 года.

https://twitter.com/DrStrange/status/1473685007952580608

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Marvel выложила в сеть первый трейлер сиквела «Доктора Стрэнджа». В ноябре 2021 года Бенедикт Камбербэтч признался, что нервничает по поводу второй части фильма, поскольку не знает, удастся ли ей повторить успех оригинальной картины.

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