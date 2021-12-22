Ташкент, , 20:46 — REGNUM В Узбекистане на сегодняшний день сформировано 22 проекта на сумму $76 млн по переработке меди и производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом сообщает 22 декабря пресс-служба президента Узбекистана по итогам визита Шавката Мирзиёева на Алмалыкский горно-металлургический комбинат.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в ходе недавнего государственного визита Мирзиёева в Южную Корею была достигнута договоренность о создании кластера полупроводников и электроники в Ташкентской области.

«Глава государства поручил активизировать работу в этом направлении, дал указания по производству продукции, востребованной в электротехнике, энергетике, автомобильной промышленности», — говорится в сообщении.

Мирзиёев «Мы обязательно выведем АГМК на высокий уровень. Но удовлетворенность людей жизнью — прежде всего. Должны быть тепло и уют, чистая вода, бесперебойное электроснабжение в домах, достойно оплачиваемая работа».

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