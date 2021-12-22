Ташкент, 22 декабря, 2021, 20:46 — ИА Регнум. В Узбекистане на сегодняшний день сформировано 22 проекта на сумму $76 млн по переработке меди и производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом сообщает 22 декабря пресс-служба президента Узбекистана по итогам визита Шавката Мирзиёева на Алмалыкский горно-металлургический комбинат.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Сообщается, что в ходе недавнего государственного визита Мирзиёева в Южную Корею была достигнута договоренность о создании кластера полупроводников и электроники в Ташкентской области.

«Глава государства поручил активизировать работу в этом направлении, дал указания по производству продукции, востребованной в электротехнике, энергетике, автомобильной промышленности», — говорится в сообщении.