В Узбекистане сформировано 22 проекта по переработке меди на сумму $76 млн
Ташкент, 22 декабря, 2021, 20:46 — ИА Регнум. В Узбекистане на сегодняшний день сформировано 22 проекта на сумму $76 млн по переработке меди и производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом сообщает 22 декабря пресс-служба президента Узбекистана по итогам визита Шавката Мирзиёева на Алмалыкский горно-металлургический комбинат.
Иван Шилов ИА REGNUM
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Сообщается, что в ходе недавнего государственного визита Мирзиёева в Южную Корею была достигнута договоренность о создании кластера полупроводников и электроники в Ташкентской области.
«Глава государства поручил активизировать работу в этом направлении, дал указания по производству продукции, востребованной в электротехнике, энергетике, автомобильной промышленности», — говорится в сообщении.
«Мы обязательно выведем АГМК на высокий уровень. Но удовлетворенность людей жизнью — прежде всего. Должны быть тепло и уют, чистая вода, бесперебойное электроснабжение в домах, достойно оплачиваемая работа».