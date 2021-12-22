Минск, , 20:41 — REGNUM Незаконно пересекавших белорусско-польскую границу групп мигрантов на территории Польши убивали «специальные подготовленные люди в системе спецслужб», и они же убивали польских граждан. Об этом 22 декабря в своём выступлении перед чиновниками и силовиками Гомельской области заявил Александр Лукашенко.

На белорусско-польской границе Gpk.gov.by

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Сославшись на польского дезертира Эмиля Чечко, признавшегося в убийствах и давшего показания на сослуживцев, Лукашенко сказал: «Вы заметили — он рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг — мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, — волонтёров… Они их спаивали. Потом заставляли специальные люди. Никакие это не пограничники, как он говорит. Просто они были одеты и представлялись, как польские пограничники. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб».

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Развивая тему якобы имевших место убийств в Польше, Лукашенко пояснил: «Для того, чтобы уничтожить человека, который бежит от войны, не надо было демонстраций устраивать — стрелять в лоб, голову и так далее. Согласитесь, что можно было это все сделать тихо, шито-крыто, никто бы не узнал. Нет, напоили — стреляй в лоб, стреляй в голову. Очень опасная тенденция. Людей готовят специально убивать».

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«Скорее всего, они готовили убивать чужих людей в другом государстве. В каком? Поживем — увидим. Пусть попробуют», — цитирует Лукашенко белорусское госинформагентство БелТА. Пресс-служба президента Белоруссии в официальной публикации не приводит высказываний Лукашенко на эту тему.

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Напомним, о дезертирстве польского военнослужащего Эмиля Чечко госпогранкомитет Белоруссии сообщил 17 декабря. В интервью белорусским пропагандистам Чечко заявил, что убивал людей и был свидетелем массовых убийств нелегальных мигрантов, прибывавших из Белоруссии. Он также заявил об убийствах граждан Польши — волонтёров, пытавшихся оказывать помощь нелегалам («беженцам» в терминологии белорусского официоза). Об избранной для Чечко мере пресечения информации нет. Официальная Варшава опровергает заявления Чечко и его белорусских покровителей.

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