Лос-Анджелес, США, , 20:41 — REGNUM В сеть выложили первый тизер-трейлер будущего кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Ролик был опубликован 22 декабря на YouTube-канале Marvel Россия.

Доктор Стрэндж Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США

Зрители могут видеть, как в трейлере Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) находит Алую Ведьму (Элизабет Олсен) и спрашивает её о том, что она знает о мультивселенной. В конце видео авторы фильма дали понять, что великий маг столкнётся с весьма сложной проблемой.

Напомним, премьера кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» запланирована на 5 мая 2022 года. Ранее Бенедикт Камбербэтч заявил, что пока он не собирается прощаться с ролью мага.

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