Узбекистан, 22 декабря, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства 3-й медно-обогатительной фабрики, строящейся на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, сообщает 22 декабря пресс-служба главы республики.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев

Отмечается, что проведенный по кодексу JORC подсчет показал: медные ресурсы комбината оцениваются в 45 миллионов тонн, запасы золота — в более чем пять тысяч тонн.

«На основе этих показателей разработана концепция доведения производства меди к 2030 году до 515 тысяч тонн, золота — до 52 тонн, серебра — до 343 тонн. За счет этого планируется довести годовое производство комбината до восьми миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Мирзиёев «Самая главная задача — это внедрение в ближайшие два года современной системы управления на комбинате, превращение его в один из мировых лидеров металлургии, компанию, способную работать без государственной поддержки».

Глава государства подчеркнул важность начала работ по проектированию четвертой медно-обогатительной фабрики параллельно со строительством третьей.

«В результате мощность переработки руды может достичь 160 миллионов тонн, увеличившись в три раза», — сообщает пресс-служба.