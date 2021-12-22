Минск, , 20:38 — REGNUM «Впервые на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период», — сообщил 22 декабря Совет Республики Национального собрания Белоруссии по итогам одобрения принятого накануне нижней палатой Нацсобрания законопроекта о геноциде белорусского народа.

Флаг Белоруссии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

После прохождения процедур в Нацсобрании документ подлежит подписанию президентом и после этого обретёт силу закона. После вступления в силу он позволит привлекать к уголовной ответственности «за отрицание геноцида белорусского народа» и проводить «работы по формированию адекватной нравственной и общественно-политической позиции граждан», сказано в официальном комментарии.

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Напомним, принятие законопроекта инициировала генпрокуратура Белоруссии во время подавления массовых протестных выступлений против фальсификации президентских выборов 2020 года и государственного терроризма. Манифестанты использовали в качестве протестного символа бело-красно-белый флаг белорусских националистов и коллаборационистов, обвиняя Александра Лукашенко и верных ему силовиков в «фашизме». За использование этого флага прокуроры запрашивали в суде лишение свободы и штрафа для манифестантов при том, что он до сих пор не внесён в перечень экстремистских материалов и не запрещён наравне с нацистской символикой. Госкомитет судебных экспертиз Белоруссии и «эксперты» министерства информации считают этот флаг «национальным», и такое же мнение выразили сотрудники НАН республики.

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В 2021 году бывший начальник ГКСЭ, а ныне генпрокурор Белоруссии Андрей Швед не только продвигал законопроект о «геноциде белорусского народа», но также инициировал запросы о выдаче нацистских преступников и их пособников, в том числе из Прибалтики. При этом генпрокурор никак не отреагировал на требования общественности обнародовать информацию о массовых казнях оккупантами и их пособниками местного населения и военнопленных во время Великой Отечественной войны (в частности, в «Куропатах»).

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