Саратов, , 20:35 — REGNUM Мать замёрзшего насмерть восьмилетнего мальчика, которого нашли вместе с пятилетней сестрой в овраге в селе Прокудино (Аткарский район, Саратовская область), нашлась: она ответила на звонок полицейских, сказала, что признаёт свою вину и завтра сама явится в прокуратуру, сообщает 22 декабря телеграм-канал SHOT.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

Отмечается также, что родители найденных детей «характеризовались как не совсем адекватные». В частности, известно, что они ругались из-за детей, находятся в состоянии развода.

«Например, однажды отец забрал ребёнка. Мать написала заявление в полицию, — сообщает ТГ-канал. — Оказалось, что папа водил мальчика в зоопарк. Ни мать, ни отец не стояли на учёте в алко‑ и наркодиспансерах».

Также есть информация, что погибший мальчик учился в школе на одни «пятёрки». Причём сегодня, в день, когда детей нашли, его мать «написала СМС в школу, что мальчик приболел».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, управление СКР по Саратовской области начало проверку после обнаружения двоих детей в овраге: скорая помощь констатировала смерть мальчика 2013 г.р. Девочка 2016 г.р. госпитализирована в лечебное учреждение.

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