Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 22 декабря, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Республика Сербская не будет участвовать в работе совместных органов власти на уровне Боснии и Герцеговины, пока «закон Инцко» остается в силе. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 22 декабря.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Так Додик прокомментировал статью британского издания «Гардиан», в которой говорится о том, что Евросоюз работает над поправками закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», введенного бывшим верховным представителем международного сообщества в БиГ Валентином Инцко.

Додик отметил, что Республика Сербская не будет предпринимать какие бы то ни было шаги под давлением.

«У вас есть методы, покончите с этим любым доступным способом, отмените закон Инцко, и мы примем участие в работе органов власти БиГ. Нас там не увидят, пока этот закон в силе», — процитировало издание «Политика» слова Додика.

Напомним, что ранее британское издание «Гардиан» сообщило о том, что Евросоюз разрабатывает изменения, которые могли бы быть внесены в закон Инцко для того, чтобы покончить с политическим кризисом в БиГ.