Салехард, 22 декабря, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Ямальские медики готовятся к вакцинации подростков 12 — 17 лет от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Yarregion.ru Вакцинация

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Для этих целей в Ямало-Ненецкий автономный округ должна поступить вакцина «Спутник-М». Вакцинация детей 12−15 лет будет проводиться с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет смогут заполнить документ самостоятельно. Сейчас медики проводят среди родителей разъяснительную работу и выдают бланки добровольного согласия на вакцинацию.

По данным департамента здравоохранения ЯНАО, среди пациентов с коронавирусом около 10% — дети. Врачи отмечают, что в четвертую волну заболевания юные пациенты стали встречаться чаще, в ряде случаев болезнь протекает с осложнениями.