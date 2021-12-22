Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Президент США Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19 после общения с сотрудником администрации, у которого был выявлен коронавирус, сообщают местные СМИ со ссылкой на Белый дом.

Джо Байден Facebook.com/joebiden

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Ранее стало известно, что коронавирус был выявлен у одного из сотрудников администрации президента США среднего звена.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга уклонилась от прямого ответа на вопрос о вспышке коронавируса в федеральном правительстве, заявив при этом, что 99% администрации Джо Байдена полностью вакцинировано.

До этого в Белом доме сообщил, что сенатор-демократ Элизабет Уоррен заразилась коронавирусом, несмотря на прохождение полного курса вакцинации и ревакцинации.