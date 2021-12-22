22 декабря 2021 | Время чтения 10 мин

Развивая транспортную схему Нижнего Новгорода, власти выбрали довольно странный путь — сократить число маршрутных такси, которые уже давно воспринимаются нижегородцами как основные перевозчики. Пока перспективы очень туманны, но скандал вполне заметный.

Елена Зорина, , 23:34 — REGNUM Очередной транспортный скандал или будущий коллапс назревает в Нижнем Новгороде. На портале государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) опубликована транспортная схема, которая заработает в неназванном месяце 2022 года. В министерстве транспорта Нижегородской области обещают, что на интерактивной карте представлен не окончательный вариант маршрутной схемы, она еще может измениться, но пока перспективы для нижегородцев вырисовываются удручающие.

Общественный транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, согласно данным портала nn.ru, планируется отменить 21 маршрутное такси, три троллейбусных маршрута, трамвай и один автобус.

Нижегородцам в будущем предлагают обойтись без Т-3 («Автовокзал «Щербинки» — «Долгополова»); Т-13 («Площадь Революции» — «Микрорайон Юг»), Т-24 («ЗКПД-4» — «Академическая»), Т-29 («Красное Сормово» — «Автовокзал «Щербинки»), Т-37 («Станция Петряевка» — «Площадь Максима Горького»), Т-40 («Усилова» — «Микрорайон Юг»), Т-44 («Пермякова» — «Космическая»), Т-45 («ЗКПД-4» — «Академическая»), Т-49 («Седьмое небо» — «Космическая»), Т-57 («Красное Сормово» — «Богдановича»), Т-59 («Красное Сормово» — «ЖК «Торпедо»), Т-65 («Космическая» — «Зайцева»), Т-67 («Космическая» — «Седьмое небо»), Т-70 («Метро «Стрелка» — «Микрорайон Кузнечиха-2»), Т-74 («Литвинова» — «Богдановича»), Т-82 («Усилова» — «Автовокзал «Щербинки»), Т-87 («Катер «Герой» — «ЖК «Торпедо»), Т-91 («Завод «Керамик» — «Долгополова»), Т-94 («ЗКПД-4» — «Микрорайон Цветы»), Т-97 («Мостоотряда» — «Богдановича»), Т-138 («Соцгород-2» — «Седьмое небо»).

В число невостребованных, по мнению авторов схемы, вошли троллейбусы №2 («Улица Минеева» — «Дворец бракосочетания»), №4 («Улица Минеева» — «Улица Плотникова») и №11 («Станция метро «Пролетарская» — «Улица Плотникова»), трамвай №1 («Черный пруд» — «Московский вокзал») и автобус №95 («Поселок Дубравный» — «Площадь Свободы»).

Общественный транспорт Нижнего Новгорода Андрей Репин © ИА REGNUM

В новой транспортной схеме нет ни одного маршрутного такси, туда включены 94 автобусных маршрута, 13 троллейбусов и 13 трамваев.

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Сроком частичного запуска новой схемы ранее называли лето 2022 года и уточняли, что стандарты, согласно которым она разрабатывается, допускают до двух пересадок.

Но и это лишь переходная схема якобы развития маршрутной сети в Нижнем Новгороде, окончательная заработает в 2025 году, наверное, уже тогда, когда будут построены новые станции метро Автозаводской ветки в верхней части города и будет запущен пятый мост через Оку.

В областном минтрансе уверяют, что жители подали уже более 1 тыс. обращений с предложениями об изменении разработанной схемы, чиновники обещают, что они все будут учтены. А значительная часть обращений уже повлияла на формирование документа.

Нижний Новгород- новая транспортная схема на 2022 год. Gisogdno.ru

«Мы понимаем желание части жителей сделать маршруты к дому или месту работы максимально комфортными для себя, проложить их, что называется, «до подъезда», но выполнить это зачастую невозможно по правовым, техническим или экономическим причинам. Часть предложений просто идет вразрез с основными целями и принципами транспортной реформы», — в то же время комментирует новый документ представитель компании-проектировщика АО «Институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург) Мария Письменная. К слову, компания взялась подготовить проект новой транспортной схемы за 74,2 млн рублей.

По ее словам, часто обращения касаются дублирования маршрутов в те районы, которые уже обеспечены транспортом, что будет снижать прибыль перевозчиков и, соответственно, приведет к увеличению интервала движения, желанию увеличить стоимость проезда или размера бюджетных дотаций и отказаться от покупки нового транспорта.

«На первом месте для нас — не мнение перевозчиков или чьи-то экономические интересы, а удобство и безопасность пользователей маршрутной сети. Поэтому мнения жителей являются определяющим при разработке проекта», — также пытается убедить замглавы минтранса Артем Бафанов.

В ответственном за нижегородский транспорт министерстве напомнили, что цель предстоящих изменений — скорректировать маршрутную сеть таким образом, чтобы уменьшить количество дублирующих маршрутов. По мнению чиновников, на участках проспектов Гагарина и Ленина число дублирующих маршрутов достигает 20. Сейчас же собираются «снизить время ожидания общественного транспорта на остановках, уменьшить время поездок, сделать более комфортными и безопасными пассажирские перевозки».

Общественный транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Новая транспортная схема обсуждается абсолютно во всех нижегородских сообществах в социальных сетях и на Нижегородском форуме. Подавляющее большинство жителей города категорически не оценило заботу о комфортном транспортном обслуживании, идеи чиновников вызывают даже не возмущение, а гнев горожан. Жители практически единодушно призывают разработчиков и инициаторов самостоятельно тестировать новую схему и только после этого вносить какие-то изменения.

«Какого лешего решения о транспортных маршрутах принимают люди, которые этим транспортом не пользуются? Они вообще не представляют, какие маршруты загружены и насколько! Людей всех частей города лишают возможности нормально перемещаться! «Удобные» пересадки? Да вы попробуйте, попрыгайте из автобуса в автобус с сумкой, в час пик, или, например, с детьми! Или когда мороз, или дождина проливной! Попробуйте, создатели схемы, потестите свои новшества сами — покатайтесь по городу месяц, а то и два. Вы взвоете», — предлагает Юлия на нижегородском городском форуме.

В общественном транспорте Homoatrox

«Лишить бы нашу администрацию личного и служебного транспорта. На остановках постояли, воздухом подышали в маршрутках потряслись, глядишь, может полезное пришло бы на ум», — согласилась Наталья.

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«Пересадить всю администрацию города на общественный транспорт срочно!» — призывает Alex.

«Кранты с транспортом. Оптимизаторы — уничтожители и сюда добрались. Тупостью одолевают несусветной», — безутешен Сергей.

«Городу скоро придёт конец с такими управляшками. После праздничных распилов казна опустела, собирать будут через общественный транспорт. А как людям придётся ездить — никого вообще не волнует», — пишет пользователь с красноречивым ником «Горожанин».

В общественном транспорте Цитата из х/ф «Мне двадцать лет (Застава Ильича)». Реж. Марлен Хуциев. 1964. СССР

»Минусы одни, плюсов нет вообще. Сокращаете транспорт — предлагайте достойную замену и увеличивайте частоту, а не так, чтобы через одно место», — высказал недовольство 123.

«Предлагаю вытащить этих мыслителей сейчас на улицу и проехать со всеми вынужденными пересадками по новым маршрутам. Из одного конца города в другой. Пусть промерзнут до костей», — выступил Юрий.

«Может нашему губернатору прокатиться утром, по морозу, с пересадками да перебежками, как зайцу. Может поймет что-нибудь. Или на машине с водителем тепло и плевать на всех нижегородцев?» — предположила Ольга.

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«Покойся с миром, общественный транспорт города. Девиз 800-летия «казаться, а не быть» — в действии», — опечален Роман.

Автобусы. Нижний Новгород Admgor.nnov.ru

«Вы чего творите? Отдаете миллионы за разработку этой бредовой схемы тем, кто вообще не касается общественного транспорта, тем более в Нижнем Новгороде! Откуда вам знать, какие маршруты востребованы, какие нет. Вы хоть раз утром или вечером ездили на автобусах? Ваша показуха про поездку днем в пустых автобусах нам не нужна. Детей как возить в школу, садики? Пожилым, больным как ездить в больницы?» — вопрошает Лариса.

«Минтранс, мы недовольны вашей работой! Общественный транспорт в Нижнем Новгороде в глубоком кризисе благодаря таким неграмотным бездельникам, как вы. Какие цели вы преследуете, мне очень хотелось бы узнать? Чтобы люди вообще не имели возможность быстро и удобно передвигаться по городу?» — обрушилась на ответственное министерство Ирина.

«Я много лет проработал в системе пассажирских перевозок, знаю, как должен открываться маршрут, но это, считаю, полный беспредел по отношению к частным перевозчикам, автопредприятиям и жителям города. Такого безграмотного минтранса я ещё не встречал», — критикует ведомство Иван.

«Это просто возмутительно, отменяют исторические маршруты, которые существовали почти 30 лет. Да вы кто такие?» — негодует Александр.

«Теперь вместо одной поездки до работы необходимо три… Может проезд сделают бесплатным», — тихо надеется Галина.

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«Частник утром ходит через 7 минут, днём — через 10. Социалку не дождешься. Надо менять не маршруты, а администрацию, ставить тех, кто о людях думает», — уверен Никитина.

«Это безобразие! Зимой и так не уедешь никуда, по 40 минут на остановках народ мёрзнет! Это издевательство над людьми!» — злится Игорь.

«Возвращаемся в 90-е годы, когда все автобусы брали штурмом и ездили чуть не на крышах, — прогнозирует Катя. — Издевательство над людьми. Мы не Москва, и не Питер где есть метро в шаговой доступности».

Общественный транспорт © Наталья Диева

«Видимо, тот, кто это проектировал, никогда в Нижнем не жил. Куда жаловаться на это вот всё?» — готовится к борьбе Анна.

«Это просто ужас, а не система!!! Сначала вводятся платные парковки по всему городу, чтобы разгрузить город и пересадить всех на общественный транспорт. А теперь решили убрать транспорт», — констатирует Вероника.

Причем чувствуют себя обделенными жители практически всех районов, исключая центр города.

Особенно активно возмущаются те, кому приходится ездить на Автозавод, по проспекту Гагарина, недовольны жители микрорайонов Мещерское озеро, Кузнечиха, Верхние Печеры, нового микрорайона «Цветы», недавно вошедшего в состав Нижнего Новгорода поселка Новинки, Сормовского района. Пока схема выглядит так, что, кажется, пострадают все нижегородцы.

Наибольшее негодование, судя по количеству комментариев, вызывает отмена 97-й, 83-й, 40-й, 29-й и 45-й маршруток, троллейбусов в Соцгороде.

«Если у чиновников служебный транспорт забрать, то общественный будет развиваться, а так — только деградирует», — считает Герман.

«Пора машину покупать. Иначе, рано или поздно, околею на остановке. А через год сынок станет совершеннолетним, тоже купит. А там и младший подрастёт… А отцы города всё о пробках переживают, ну-ну», — пришел к нехитрому выводу пользователь 265 866 922.

Нижний Новгород ночью Nizhny-novgorod.vperemen.com

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ИА REGNUM напоминает, в декабре 2019 года мэрия Нижнего Новгорода внезапно отменила несколько особо популярных у нижегородцев маршрутов. При отмене маршруток администрация Нижнего Новгорода сообщала, что они будут компенсироваться автобусами большой вместимости. При этом все предложенные замены дублируют маршруты лишь частично. Нижегородцы стали жаловаться на давку в транспорте и фактический рост стоимости проезда из-за необходимости постоянно совершать пересадки, поскольку протяженность маршрутов сократилась. В сети даже появилась петиция против отмены маршруток. Жители грозили дойти в своих жалобах до Европейского суда по правам человека.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин получил массу жалоб, к некоторым из них даже прислушался.

Однако отметим, что и сейчас почти под каждым сообщением главы области в Instagram подписчики жалуются на работу нижегородского транспорта. Кажется, что он даже реже стал что-то публиковать в социальной сети из-за постоянных возмущенных комментариев нижегородцев. Мэра же Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева заваливают жалобами на неубранный с автодорог и тротуаров снег. И всё это на фоне уже начавшегося фестиваля «Нижний Новгород — новогодняя столица России».

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