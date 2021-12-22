Алмалык, , 20:23 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства 3-й медно-обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината, расположенной в Ташкентской области страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев Agro.uz

«Стоимость проекта составляет два миллиарда долларов, из них на сегодняшний день освоено $861 млн», — отмечает пресс-служба.

Строительство сооружения началось с закладкой его первого камня 29 июля текущего года. В настоящее время продолжается возведение фундамента под фабрику площадью 107 гектаров.

Отмечается, что сданы в эксплуатацию здание дирекции и городок строителей, продолжается строительство еще одного городка. Для снижения строительных затрат рядом с фабрикой возводится завод металлоконструкций.

«В составе новой фабрики будут действовать склады для руды, измельчительный, дробильный и флотационный корпусы, гидрометаллургический цех, ремонтные мастерские, цех по работе с отходами и другие объекты. Рабочие процессы будут осуществляться на передовом оборудовании, нацеленном на минимизацию человеческого фактора, повышение качества продукции и обеспечение безопасности труда», — отмечает пресс-служба.

Пресс-служба подчеркивает, что глава Узбекистана дал рекомендации относительно ускорения строительства фабрики и ввода ее в строй до конца 2023 года.