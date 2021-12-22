Москва, , 20:16 — REGNUM На Украину доставили как минимум два вида американского химического оружия. Об этом 22 декабря заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Химическое оружие Es.makemefeed.com

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По его словам, в ДНР уже неоднократно заявляли о наличии химического оружия на Украине. Более того, Киев, с высокой долей вероятности, может применить его против жителей ДНР, ЛНР или собственных граждан с целью провокации.

«Я называл город Мариуполь, Красногорловку, когда при выгрузке охраной были вооруженные люди, которые не говорили по-русски и все это было в химзащите. Украина и их хозяева хотят сделать все, чтобы здесь была пустыня. Химическое оружие — это массовое убийство людей. Нам известно, что в октябре был доставлен антидот одного из химических элементов, который приводит к параличу. Я зачитаю название: Ботулотоксин. Это вызывает такую болезнь, как ботулизм», — сказал Басурин.

По его словам, оружие пришло в специальных цилиндрах, которые можно использовать в качестве гранат. Однако одним Ботулотоксином арсенал химоружия на Украине не ограничивается.

«В ноября также через Мариуполь был доставлен контейнер, где боевое химическое оружие Дибензоксазепин, которое может применяться для убийства массового количества людей. Все это делалось скрытно. И, опять же, появляется частная военная компания. Можно увязать любые вещи — применение в нашу сторону или у себя с обвинением Российской Федерации, якобы она поддерживает терроризм. Вот, что самое страшное, что хотят сделать на Украине», — заявил Басурин.

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