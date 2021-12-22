Казань, 22 декабря, 2021, 23:56 — ИА Регнум. У здания Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта увековечили память летчика Михаила Девятаева, совершившего легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете.

Фонд Александр Печерского Мемориальная доска Михаилу Девятаеву

Установка мемориальной доски была организована по инициативе Фонда памяти Александра Печерского, при поддержке Фонда президентских грантов.

Торжественное открытие мемориальной доски прошло с участием заместителя министра культуры республики Дамира Натфуллина, первого заместителя главы администрации Кировского и Московского районов Ильсура Хисматуллина, генерального директора Фонда памяти Александра Печерского Юлии Макаровой, директора ООО «ВолгаТатСудоремонт» Романа Лизалина, а также ветеранов университета. Кроме того, на торжественном мероприятии принял участие сын Михаила Петровича — Александр Девятаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года исполнилось 104 года со дня рождения Михаила Девятаева. Он родился в селе Торбеево Спасского уезда, в 17 лет переехал в Казань и окончил речной техникум, а после войны вернулся в столицу Татарии и жил здесь до последних дней.

Мероприятие по установке мемориальной доски и сопутствующему показу фотовыставки о побегах из нацистского плена на самолётах, организовано в продолжении работы над проектами «Полет из ада» и «Непокоренные».

Проекты стартовали в немецком городе Пенемюнде в феврале 2020 года, когда Фондом Александра Печерского была организована церемония по случаю 75-летия легендарного побега группы Михаила Девятаева из концлагеря на угнанном самолёте. В июле текущего года выставка «Полет из ада» прошла в Набережных Челнах.