Барселона, Испания, 22 декабря, 2021, 20:01 — ИА Регнум. 22 декабря испанской издание AS сообщило, что 21-летний испанский фланговый нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к переходу в каталонскую «Барселону». «Сине-гранатовые» заплатят за трансфер футболиста 55 миллионов евро. Также сообщается, что стороны уже заключили пятилетнее соглашение до конца сезона 2025/26.

«Барселона»

В текущем сезоне Ферран Торрес принял участие в шести матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. С октября футболист восстанавливается от травмы голеностопа.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «сине-гранатовые» планируют избавиться от Самуэля Умтити, Серджиньо Деста, Нето, Филиппе Коутиньо и Люка Де Йонга.