Москва, , 19:57 — REGNUM Объём внешнеторгового оборота России в январе — октябре 2021 года составил $633,9 млрд, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит 22 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется, экспорт России за указанный период вырос на 45,3% в годовом выражении и составил $388,4 млрд, импорт увеличился на 27,9% — до $245,4 млрд.

Сальдо торгового баланса осталось положительным и составило $143 млрд против $75,5 млрд за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Росстата, в общем объёме внешнеторгового оборота России в январе-октябре 35,8% пришлось на страны Европейского союза, 33,9% — на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Китай, Южная Корея, США и Япония), 12,1% — на страны СНГ.