Москва, 22 декабря, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Объём внешнеторгового оборота России в январе — октябре 2021 года составил $633,9 млрд, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит 22 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Как уточняется, экспорт России за указанный период вырос на 45,3% в годовом выражении и составил $388,4 млрд, импорт увеличился на 27,9% — до $245,4 млрд.

Сальдо торгового баланса осталось положительным и составило $143 млрд против $75,5 млрд за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Росстата, в общем объёме внешнеторгового оборота России в январе-октябре 35,8% пришлось на страны Европейского союза, 33,9% — на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Китай, Южная Корея, США и Япония), 12,1% — на страны СНГ.