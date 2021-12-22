Мадрид, , 19:56 — REGNUM Обязательное ношение медицинских масок в общественных местах вводится в Испании, пишет 22 декабря El Pais.

Люди в масках © ИА REGNUM

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Об этом сообщил испанский премьер-министр Педро Санчес главам регионов. Это решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

Соответствующий указ Санчеса вступит в силу, если завтра, 23 декабря, его одобрят министры на внеочередном совещании. Планируется также интенсифицировать в стране вакцинацию от COVID-19.

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