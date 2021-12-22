Лондон, , 19:54 — REGNUM Генри Кавилл, выступая в эфире британского радио BBC Radio 1, предупредил поклонников, что им не стоит кидать в него монеты. Об этом 22 декабря сообщает портал Screen Rant.

Геральт Цитата из т/ф «Ведьмак». 2019. США — Польша

Во время передачи актёр читал комментарии слушателей передачи. Автор одного из них написал, что ему жаль Кавилла, поскольку куда бы актёр ни пошёл, всю оставшуюся жизнь ему придётся мириться с тем, что люди будут бросать в него монеты.

Актёр отметил, что пока этого ещё «никто не делал». «Не бросайте в меня ничего. Я брошу это обратно», — предостерёг фанатов Кавилл.

Напомним, в первом сезоне сериала «Ведьмак» звучала песня, по сюжету, сочинённая бардом Лютиком, в которой присутствует фраза «ведьмаку заплатите чеканной монетой». Ранее ИА REGNUM сообщило, что Генри Кавилл не против сняться в фильме или сериале на основе видеоигры Red Dead Redemption 2. Актёр сказал, что недавно начал играть в неё, и что она ему очень нравится.

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