Лондон, 22 декабря, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Генри Кавилл, выступая в эфире британского радио BBC Radio 1, предупредил поклонников, что им не стоит кидать в него монеты. Об этом 22 декабря сообщает портал Screen Rant.

Цитата из т/ф «Ведьмак». 2019. США — Польша Геральт

Во время передачи актёр читал комментарии слушателей передачи. Автор одного из них написал, что ему жаль Кавилла, поскольку куда бы актёр ни пошёл, всю оставшуюся жизнь ему придётся мириться с тем, что люди будут бросать в него монеты.

Актёр отметил, что пока этого ещё «никто не делал». «Не бросайте в меня ничего. Я брошу это обратно», — предостерёг фанатов Кавилл.

Напомним, в первом сезоне сериала «Ведьмак» звучала песня, по сюжету, сочинённая бардом Лютиком, в которой присутствует фраза «ведьмаку заплатите чеканной монетой». Ранее ИА REGNUM сообщило, что Генри Кавилл не против сняться в фильме или сериале на основе видеоигры Red Dead Redemption 2. Актёр сказал, что недавно начал играть в неё, и что она ему очень нравится.