Москва, , 19:49 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 20 декабря ускорилась до 8,22% в годовом выражении c 8,11% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономравития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что за последнюю неделю цены на продовольственные товары выросли на 0,54%, а непродовольственная инфляция составила 0,23%.

При этом возобновился рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+0,11% после снижения на 0,90% и 0,83% в предыдущие две недели). Отмечается, что это произошло в результате роста цен на услуги зарубежного туризма, которые в последние недели характеризовались повышенной волатильностью из-за колебаниия стоимости поездок в Турцию в период новогодних праздников.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за период с 14 по 20 декабря выросли в среднем на 0,32% после роста на 0,06% в предыдущую неделю. Инфляция за период с начала декабря, по оценке ведомства, достигла 0,44%, а с начала текущего года — 7,98%.

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