Ла-Пас, 22 декабря, 2021, 20:05 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек погибли и 1667 семей пострадали 21 декабря из-за дождей и наводнений в Боливии. Об этом сообщает новостное агентство DW.

I Marañón Боливия

Семь из девяти департаментов Боливии объявили «оранжевый» уровень угрозы из-за разливов рек. Вода залила посевы и затопила деревни. По данным службы регулирования водотока Пираи, в некоторых точках реки был зафиксирован подъем воды на пять метров.

Больше всего пострадали от паводков регионы Кочабамба и северный Санта-Круз. В районе Ла-Паса наблюдается повышенный риск оползней и селей, а также обрушения построек.