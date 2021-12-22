Барселона, Испания, , 19:45 — REGNUM 24-летний фланговый нападающий «Барселоны» и национальной сборной Франции по футболу Усман Дембеле принял решение продлить контракт и остаться в каталонском клубе. В ближайшее время стороны начнут переговоры по продлению контракта. Об этом 22 декабря сообщило издание Foot Mercato.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в восьми матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в поединках с «Севильей» и «Эльче». Большую часть сезона футболист пропустил из-за повреждения, полученного в матче Чемпионата Европы 2020 со сборной Венгрии.

Текущее соглашение Усмана Дебмеле с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.