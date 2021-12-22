София, 22 декабря, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Правительство Болгарии выступило с инициативой продления норм действующего бюджета страны до 31 марта 2022 года. Об этом 22 декабря со ссылкой на пресс-службу кабинета министров республики сообщило БНР.

Болгария

Как отмечено в специальном заявлении болгарского кабинета министров, в силу объективных обстоятельств главный финансовый документ страны не будет принят до 24 декабря нынешнего года, а, следовательно, его рассмотрение в парламенте необходимо перенести на более поздний срок. Предполагается, что обсуждением основных пунктов бюджетного законодательства депутаты Народного собрания (парламента) займутся не ранее 6 января будущего года.

«Чтобы гарантировать социальные выплаты, а также предотвратить новый виток инфляции, необходимо трехмесячное продление действия бюджетных схем 2021 года», — говорится в правительственном документе.

Предполагается, что соответствующее предложение будет поставлено на голосование НС Болгарии 23 декабря. Согласно болгарскому законодательству, если госбюджет не принят до 1 января нового года, государство может функционировать с 1/12 частью действующего документа ежемесячно.

О причинах отсрочки принятия болгарского бюджета-2022 не сообщается. С 24 декабря по 3 января депутаты высшего законодательного органа Болгарии уходят на рождественские и новогодние каникулы.