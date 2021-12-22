Москва, 22 декабря, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Объём промышленного производства в России в ноябре вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 7%. Такие данные приводит 22 декабря Росстат.

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За период с января по ноябрь промышленное производство в стране выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что рост объёмов в годовом выражении в ноябре зафиксирован во всех четырёх секторах экономики, учитываемых при расчёте индекса промышленного производства.

Так, добывающие отрасли показали рост на 10,2%, обрабатывающие производства — на 5,3%, энергетический сектор, тепло‑ и газоснабжение — на 3,9%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 10%.

Рост промпроизводства в сравнении с периодом до начала пандемии (ноябрь 2021 года к ноябрю 2019 года) составил 5,9%. При этом обрабатывающие производства увеличили объёмы на 9,2%, сырьевые отрасли — на 2,2%, энергетический сектор — на 1%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 22,8%.