Пермь, 22 декабря, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Пермском крае 21 декабря зафиксировали 604 случая заражения коронавирусом. Эти данные приводит Роспотребнадзор.

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Всего в регионе выявили уже 155 465 заразившихся. В стационарах в тяжёлом состоянии пребывают 236 пациентов, 109 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончался уже 7301 гражданин.