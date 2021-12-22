Тайбэй, 22 декабря, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Тайваньский производитель ADATA анонсировала SSD-накопители, показатель скорости передачи данных которых составит до 14 гигабайт в секунду. Об этом 22 декабря сообщает портал Wccftech.

GlobalTWNews ADATA SSD

Компания отметила, что покажет новые накопители PCIe Gen 5 Nighthawk и Project Nightbird ёмкостью 8 терабайт на предстоящей выставке достижений в области потребительской электроники CES 2022 (Consumer Electronics Show). Отмечается, что оба накопителя будут совместимы с интерфейсами M.2 и NVMe 2.0.

Напомним, выставка CES 2022 пройдёт в Лас-Вегасе с 5 по 8 января 2022 года. Отметим, что в сентябре 2020 года ADATA представила SSD-накопитель M.2 XPG Gammix S7 с показателем скорости чтения 7,4 тыс. Мб/с (мегабайт в секунду) в случае установки на шину PCIe 4.0.