Женева, Швейцария, , 19:38 — REGNUM В 2022 году ситуация с вакцинами от COVID-19 изменится к лучшему: по прогнозу, их хватит, чтобы привить всё взрослое население планеты, сообщил 22 декабря журналистам гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус Who.int

Гебрейесус «По нашим прогнозам, поставки должны быть достаточными, чтобы вакцинировать в I квартале 2022 г. всё взрослое население мира и сделать бустерные прививки населению, входящему в группу риска».

Теперь, когда коронавирус в определённой мере изучили, есть надежда, что в следующем году удастся покончить с пандемией, отметил он. По его словам, в этом году во всём мире от COVID-19 скончались порядка трёх с половиной миллионов человек.

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