Москва, , 19:34 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в ноябре выросли в среднем на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 29,2%. Такие данные приводит 22 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Производство Dersimiz.com

За январь-ноябрь текущего года цены промпроизводителей выросли на 27,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 24,1%.

По оценке ведомства, в ноябре в добыче полезных ископаемых по сравнению с сентябрём выросли цены для внутреннего рынка на антрацит — на 55,8%, коксующийся уголь — на 46,1%, обогащённые уголь и антрацит — на 37,9%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть — на 12,3%.

В то же время цены на никелевые концентраты снизились на 27,3%, доменный железорудный агломерат — на 15,5%, железорудный концентрат — на 13,7%.

В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды химических веществ и химических продуктов: скипидар — на 20,9%, карбамидоформальдегидные смолы в первичных формах — на 15,4%, кремнийорганические смолы в первичных формах — на 14,8%, поверхностно-активные органические вещества, кроме мыла — на 13,2%, насыщенные одноатомные спирты — на 12,4%, техническую газовую серу — на 12,3%, моющие средства — на 11,6%.

В производстве кокса и нефтепродуктов выросли цены на зимнее дизельное топливо — на 13,4%, арктическое дизельное топливо — на 12,8%, межсезонное дизельное топливо — на 11,3%, кокс и полукокс из каменного угля — на 10,7%, стабильный газовый конденсат — на 10,5%. При этом цены на бензин автомобильный снизились на 7,5%.

Отмечено дальнейшее снижение цен в металлургии. Так, феррованадий стал дешевле на 10,9%, бесшовные стальные трубы для нефте‑ и газопроводов — на 10,7%, листовые профили из нелегированной стали — на 9,9%.

Вместе с тем цены на ферросилиций выросли на 30,3%, стальные трубы для бурения нефтяных и газовых скважин — на 25,8%, услуги субподрядчиков по производству алюминия — на 16,3%, необработанный кобальт — на 12,9%.