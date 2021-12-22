Москва, 22 декабря, 2021, 19:34 — ИА Регнум. 22 декабря пресс-служба московского «Спартака» сообщила о планах команды на зимние тренировочные сборы. «Красно-белые» выйдут из отпуска 12 января и отправятся в Дубай (ОАЭ).

ФК «Спартак» Эмблема ФК «Спартак»

В первом матче тренировочных сборов «Спартак» сыграет со словацким «Слованом». Встреча пройдет 28 января на территории комплекса «Джебель-Али». Другие товарищеский матчи будут сыграны 2, 5, 8 и 11 февраля 2022 года.

Вторая часть сезона начнется для «Спартака» с игры с московским ЦСКА. Матч девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». После восемнадцати туров «красно-белые», одержав шесть побед и набрав 23 очка, занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата.