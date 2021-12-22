Москва, , 19:32 — REGNUM Российский музыкант Lizer (Арсен Магомадов) планирует провести эксклюзивную акцию для жителей Москвы в преддверии Нового года. Информацией об этом артист поделился в истории на своей странице в Instagram 22 декабря.

Lizer. Клип на трек «Пачка сигарет» Скриншот видео с YouTube-канала

Исполнитель собирается подарить своей аудитории пять уникальных толстовок, спрятав их в разных районах города в предновогодние дни. Дополнительная информация по проведению мероприятия появится в его Telegram-канале в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Lizer принял участие в съемках шоу Toaster Live. В рамках выпуска музыкант вживую исполнил собственную композицию «Свобода».

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлены хедлайнеры онлайн-фестиваля VK Fest