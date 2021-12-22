Москва, 22 декабря 2021, 19:30 — REGNUM Организаторы фестиваля VK Fest, проводимого в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической ситуации в России, озвучили список участников предстоящего мероприятия. Соответствующая информация появилась на официальной странице события во «ВКонтакте» 22 декабря.

VK Fest (цитата группы «ВК» VK Fest)
VK Fest (цитата группы «ВК» VK Fest)
Https://vk.com/fest

В рамках будущего фестиваля состоятся выступления OG Buda, Басты, «Пошлой Молли», Дани Милохина, Slava Marlow и других исполнителей. Проведение же самого VK Fest запланировано на период со второго по шестое января 2022 года.

Напомним, что VK Fest является ежегодным фестивалем, проводимым в Санкт-Петербурге социальной сетью «ВКонтакте». В 2020 году праздник впервые прошел в онлайн-формате.

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