Москва, 22 декабря, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Организаторы фестиваля VK Fest, проводимого в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической ситуации в России, озвучили список участников предстоящего мероприятия. Соответствующая информация появилась на официальной странице события во «ВКонтакте» 22 декабря.

Https://vk.com/fest VK Fest (цитата группы «ВК» VK Fest)

В рамках будущего фестиваля состоятся выступления OG Buda, Басты, «Пошлой Молли», Дани Милохина, Slava Marlow и других исполнителей. Проведение же самого VK Fest запланировано на период со второго по шестое января 2022 года.

Напомним, что VK Fest является ежегодным фестивалем, проводимым в Санкт-Петербурге социальной сетью «ВКонтакте». В 2020 году праздник впервые прошел в онлайн-формате.