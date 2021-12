Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Рэп-исполнитель Post Malone (Остин Ричард Пост) заключил соглашение с компанией Wizards of the Coast — создателем популярной коллекционной карточной игры Magic: The Gathering. Соответствующая информация появилась на странице карточной игры в Instagram вечером 21 декабря 2021 года.

Magic: The Gathering Magic.wizards.com

https://www.instagram.com/p/CXwTwmchodU/

Известно, что начало сотрудничества состоится в рамках ближайших турниров Friday Night Magic. Сведения о других совместных мероприятиях и акциях пока что не разглашаются.

Напомним, что ранее Post Malone активно сотрудничал с производителями алкогольной продукции. Так, музыкант имел рекламные контракты с пивной маркой Budweiser и и ликерным брендом Jagermeister.

Читайте ранее в этом сюжете: Глеб Калюжный стал новым гостем на шоу «Узнать за 10 секунд»