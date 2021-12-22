Манчестер, Великобритания, 22 декабря, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Бывший аналитик московского «Локомотива» Юэн Шарп вошел в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Об этом 22 декабря сообщили на официальном сайте манчестерского клуба.

«Манчестер Юнайтед»

Юэн Шарп ранее уже работал с Рангником не только в «Локомотиве», но и в «Нью-Йорк Ред Буллз», который выступает в высшем дивизионе чемпионата США по футболу. Также ранее Шарп работал в «Торонто».

Ральф Рангник покинул «Локомотив» и перешел на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» 29 ноября 2021 года. 63-летний немецкий специалист занимал пост директора по спорту и развитию московского клуба.