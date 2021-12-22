Москва, 22 декабря, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Перезапуск Российского общества «Знание» в 2021 году позволил общественной некоммерческой организации значительно расширить деятельность и аудиторию. Поэтому один из ключевых федеральных просветительских проектов — «Умный маршрут» — за период с мая по декабрь охватил 200 городов в 80 регионах страны. Для старшеклассников и студентов было организовано свыше 500 просветительских форумов, посвященных таким актуальным темам современности, как наука и искусство, карьера и предпринимательство, лидерство и soft skills, финансовая грамотность и основы информационной безопасности, правовая культура и запуск стартапов.

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Городские форумы просветительского проекта «Умный маршрут» призваны помочь активной молодежи правильно выбрать жизненный и профессиональный путь, в них может бесплатно участвовать любой желающий. Самые важные выступления экспертов транслируются онлайн и сохраняются в «Библиотеке знаний» на сайте общества «Знание», а также «ВКонтакте».

В этом году проект охватил практически всю территорию России. Среди самых крупных форумов — «PRO Будущее» в Вологде и Ставрополе, «Искусство: вчера, сегодня, завтра» в Краснодаре, «Анатомия маркетинга» в Санкт-Петербурге, «Импульс Знания» в Саранске, форум о лидерстве и soft skills во Владивостоке для волонтеров в области образования.

Молодежные форумы в Хабаровске, Тамбове и Липецке были посвящены научным достижениям. Бизнес и менеджмент обсуждали в Таганроге, а в Чебоксарах — здоровье и спорт. В Кемерове состоялся форум для предпринимателей «Бизнес Знание», организованный совместно с Минэкономразвития России, где эксперты делились опытом, как начать свое дело, где искать клиентов, каких ошибок избегать. И это далеко не полный перечень направлений, раскрытых на дискуссионных площадках по всей стране.

«C момента перезагрузки общества «Знание» в рамках «Умного маршрута» было организовано более 11 тысяч выступлений лекторов. Мы увидели, что современная молодежь любознательная, активная и открытая всему новому. Новый формат лекций, где можно быть не просто слушателем, но и участником диалога — в неформальной обстановке общаться с лекторами и задавать им вопросы — востребован. В них приняли участие более 100 тысяч старшеклассников и студентов, — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, — Мы ежедневно получаем обратную связь от участников по темам, которые интересны, по лекторам, которых ребята хотят видеть в своих городах. Постараемся учесть все пожелания и в следующем году, расширим географию проекта, дотянувшись до самых малонаселенных и отдаленных пунктов, чтобы у каждого без исключения была возможность присоединиться к проекту».

На площадках в разных городах выступили ведущие специалисты из разных отраслей, деятели науки и искусства, авторитетные политики, спортсмены и предприниматели — в общей сложности 3500 экспертов, в том числе 400 известных медийных персон. К примеру, в Ставрополе журналист, телеведущий, политконсультант Анатолий Вассерман рассказал, какого будущего ждать через 50 лет. Хедлайнер в Вологде — один из самых известных маркетеров России Игорь Манн дал студентам советы, как стать № 1 в своем деле.

Телеведущая Екатерина Андреева выступила в Саранске и раскрыла значение реперных точек, которые ставят человека перед выбором в карьере и в личной жизни. Хедлайнер форума «Грамотность, которой нас учит жизнь» в Астрахани Павел Курьянов (известный как Пашу), продюсер, сооснователь и гендиректор музыкального лейбла Black Star, на примере шоу-бизнеса показал взаимосвязь правовой и финансовой грамотности.

Комфортные, хорошо оснащенные площадки для форумов предоставили более 200 партнеров Российского общества «Знание» и 40 партнерских вузов в разных регионах страны. Форумы для молодежи «Знание ВРаботе» по развитию карьерной траектории студентов и выпускников поддержали более 50 компаний в Майкопе, Севастополе, Владивостоке, Тюмени, Петрозаводске.

В 2022 году Российское общество «Знание» продолжит проводить форумы, где молодежь сможет пополнить багаж теоретических и практических знаний, необходимых в современном мире для профессиональной и личностной самореализации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.