Тюмень, , 19:26 — REGNUM В Тюменской области с 2022 года вводится субсидирование закупок у участников межрегионального нефтегазового кластера. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На одном из предприятий Нефтегазового кластера Пресс-служба губернатора Тюменской области

Заказчики-участники производственной кооперационной цепочки нефтегазового кластера смогут получить возмещение до 5% стоимости оборудования, закупленного у производителей Тюменской области, которые тоже являются участниками кластера. На сегодня в числе заказчиков «Газпромнефть-Ямал» и «Газпромнефть-Заполярье», отметил Александр Моор.

«Возмещение точно заинтересует тех, кто планирует развивать производство на нашей территории или собирается зарегистрировать обособленные подразделения в Тюменской области. А участники кластера будут наращивать промышленную кооперацию», — надеется тюменский губернатор.

Александр Моор напомнил, что в Тюменской области уже возвращаются 5% стоимости импортозамещающего оборудования, закупленного заказчиками-компаниями нефтегазовой отрасли у тюменских производителей. К примеру, в 2020 году благодаря данной мере поддержки ПАО «Сургутнефтегаз» приобрело у тюменских предприятий продукции и оборудования на 5,5 млрд рублей.

«Мы продолжим работать над кластерным развитием экономики региона и будем помогать нашим предприятиям сотрудничать ещё плотнее. Сегодня прочные кооперационные связи — это конкурентное преимущество», — подчеркнул глава Тюменской области.