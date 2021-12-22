Москва, 22 декабря 2021, 19:23 — REGNUM Российский музыкант Глеб Калюжный принял участие в съемках нового выпуска шоу «Узнать за 10 секунд». Премьера видео состоялась на YouTube-канале издания «Афиша» 22 декабря 2021 года.
В рамках программы артист сыграл в музыкальную викторину, а также ответил на ряд вопросов о своей жизни. Общая продолжительность выпуска составила 35 минут.
Напомним, что Глеб Калюжный также известен своей актерской деятельностью. Он снялся в 28 различных проектах, среди которых популярные сериалы «Трудные подростки» и «Новенький».
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