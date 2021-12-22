Москва, , 19:23 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре снизилась на 86,4 млн рублей, или на 6,4%, и по состоянию на 1 декабря составила 1 млрд 257,1 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Долги по зарплате Prokuror-kaluga.ru

По данным ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало декабря 527,9 млн рублей (42%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2021 года, ещё 173,2 млн рублей (13,8%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 556,0 млн рублей (44,2%) — с 2019 года и ранее.

Сообщается также, что 4,1 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней, в том числе 1,7 млн рублей — из федерального бюджета, 2,4 млн рублей — из местных бюджетов. Остальная часть задолженности возникла из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 декабря задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 46,3%, строительной сферы — 15,8%, сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 8,6%, транспорта — 7,9%, здравоохранения и социальных услуг — 6,1%, добычи полезных ископаемых — 6%.